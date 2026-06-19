William du duo Début de soirée : ruiné, il raconte sa descente aux enfers

William Picard , connu pour le tube emblématique Nuit de folie, se confie sans détour sur les conséquences humaines et financières de la fin de sa célébrité dans le documentaire Stars 80, l’histoire d’un phénomène culte, diffusé le mercredi 17 juin sur W9 . L’artiste y décrit la période qui a suivi ses succès comme une véritable « descente aux enfers », évoquant des difficultés matérielles et relationnelles inattendues après des années de gloire.

Dans ce témoignage, Picard détaille notamment des problèmes financiers majeurs liés à l’après‑succès, confirmant que les revenus n’ont pas suffi à compenser les charges et prélèvements auxquels il a été confronté. Il affirme avoir traversé une phase où sa situation patrimoniale s’est détériorée au point d’être, selon ses propres mots, « pire qu’avant de commencer à chanter ». Le chanteur évoque sans détour l’impact concret de ces difficultés.

La trajectoire du duo Début de soirée, formé par William Picard et Sacha Goëller, est mise en perspective dans le film : du succès fulgurant de la fin des années 1980 aux tensions qui ont suivi. Leur titre phare, Nuit de folie, a rencontré un succès commercial massif et demeure l’un des symboles de cette décennie musicale.

Succès, retombées financières et rupture du duo

Sorti en 1988, Nuit de folie s’est vendu à près de 1,5 million d’exemplaires et a dominé le Top 50 pendant neuf semaines consécutives, obtenant des certifications d’or et de platine. Le duo enchaîne ensuite d’autres titres populaires comme La Vie, la Nuit et Jardins d’enfants, et voit sa notoriété dépasser les frontières nationales, avec des adaptations en espagnol pour certains marchés latino‑américains.

Pourtant, l’essoufflement des modes et l’évolution du marché musical ont contribué à la baisse de leur visibilité. Après une séparation en 2004, Début de soirée se reforme en 2007 pour participer à la tournée RFM Party 80, qui rassemble plusieurs artistes de la même génération. Ces retrouvailles professionnelles n’empêcheront pas l’usure des relations personnelles.

Selon le récit de William Picard dans le documentaire, les désaccords avec Sacha Goëller se multiplient à partir de 2011, réduisant progressivement leur collaboration à des apparitions ponctuelles. L’attitude des organisateurs et les décisions de programmation fragilisent encore le duo.

Le point de rupture survient en 2019 : alors qu’il est gravement malade, Picard apprend qu’il est mis à l’écart d’une tournée à laquelle il devait participer. Cet épisode marque, d’après le témoignage rapporté dans le film, la séparation définitive entre les deux artistes et met fin au partenariat qui les avait propulsés sur le devant de la scène.

Dans le documentaire, William Picard décrit aussi l’impact concret de ses difficultés financières, évoquant des obligations fiscales lourdes et des périodes de grande précarité qui ont suivi la phase faste de sa carrière.