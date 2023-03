« Will Smith pratique l’indignation sélective », un an après la gifle, Chris Rock riposte

Un an après avoir été giflé par Will Smith devant un public mondial, l’humoriste américain Chris Rock a enfin riposté samedi, lâchant ses coups dans un stand-up diffusé sur la plateforme Netflix.

En mars 2022, Will Smith se faisait bannir des Oscars pour une décennie à cause d’une gifle infligée à l’humoriste Chris Rock qui venait de se moquer de la coupe de cheveux courte de Jada Pinkett. Cette dernière souffrant en réalité d’alopécie. Excédé par cette scène, Will Smith était alors monté sur scène pour gifler Chris Rock, cela quelques minutes avant de remporter l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans « King Richard ».

Peu après cette scène qui restera dans l’anthologie, Will Smith avait pris la décision de s’excuser auprès de Chris Rock qui a préféré garder le silence. Un silence que l’humoriste a finalement décidé de briser cette semaine, durant sa performance en direct pour Netflix. Une grande première pour la plateforme de streaming.

Chris Rock riposte sur Netflix

Ce 4 mars, à Baltimore, Chris Rock est donc monté sur scène pour un spectacle diffusé en direct sur Netflix. L’occasion pour lui de briser enfin le silence sur cette gifle de Will Smith et de donner sa version des faits. L’humoriste a accusé l’acteur d’ « indignation sélective » en expliquant qu’il avait sciemment choisi de s’attaquer à un homme plus petit et moins fort que lui car il ne supportait pas d’avoir été trompé par son épouse.

« Will Smith est nettement plus grand que moi. Will Smith a joué le rôle de Mohamed Ali dans un film. Vous pensez que j’ai auditionné pour ça ? »

Parfois en colère, Chris Rock a avoué qu’il avait toujours eu une affection certaine pour Will Smith, aussi bien en tant que chanteur qu’en tant qu’acteur, mais cela est désormais de l’histoire ancienne. Et de conclure qu’il se rangeait désormais du côté du maître d’esclaves qui frappe le personnage de Will Smith dans son dernier film, « Emancipation ».