Will Smith et son épouse s’affichent pour la 1ère fois depuis la gifle des Oscars

Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith ont été aperçus ensemble pour la première fois depuis que l’acteur a giflé Chris Rock pour une blague qu’il a faite sur Jada aux Oscars 2022.

Le couple a profité d’un rendez-vous après-midi à Nobu Malibu samedi pour montrer qu’ils sont toujours ensemble malgré les nombreuses rumeurs qui circulent sur la toile. Les deux tourtereaux ont été photographiés ensemble pour la première fois depuis que Will, 53 ans, a giflé Chris Rock sur scène pour défendre Jada, 50 ans, lors de la 94e cérémonie des Oscars .

Sur les images qui ont abondamment été relayées sur la toile, Ils marchaient main dans la main alors que Will faisait signe aux spectateurs avec un air serein. Pour rappel, cette sortie intervient quelques semaines après la vidéo d’excuse de Will. Une séquence dans laquelle il s’est excusé auprès de Chris Rock pour l’avoir giflé après avoir fait une blague « GI Jane » en référence à Jada, qui souffre d’alopécie

« Euh, j’étais embué à ce moment-là« , a-t-il dit à propos de la gifle. « Tout est flou. J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il le fera. Alors je vais te dire, Chris, je m’excuse. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler » avait-il indiqué.