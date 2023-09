Will Smith au bord du divorce? Sa femme Jada Pinkett au cœur d’une polémique (vidéo)

- Publicité-

La famille Smith est une fois de plus au cœur d’une vive polémique qui fait grand bruit sur la toile depuis quelques jours. Tout a commencé le 18 septembre 2023, lorsque Jada Pinkett, l’épouse de Will Smith, a célébré son anniversaire.

Pour marquer le 52e anniversaire de sa femme Jada Pinkett, l’acteur Will Smith a partagé un long message élogieux sur Instagram. Jada, cependant, a choisi de ne pas réagir à ce message et a plutôt publié une ancienne vidéo d’elle en compagnie de 2Pac sur sa propre page Instagram.

Le fait que cette vidéo mette en scène son ancien petit ami a suscité une vague de controverses et de réactions indignées de la part des internautes. Beaucoup ont interprété ce geste comme un manque flagrant de respect envers Will Smith, son époux actuel. D’autres se demandent si Jada Pinkett n’a pas entretemps cocifié l’acteur Will Smith avec son ex-fiancé.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Will Smith n’ont pas hésité à prendre la défense de leur idole, dénonçant le comportement de Jada et l’accusant de vouloir détruire la santé mentale de son mari. Les commentaires se sont multipliés, allant des critiques les plus acerbes aux encouragements à résoudre leurs problèmes en privé.

Le retour des vieux démons?

Cette nouvelle polémique vient s’ajouter à une série de rumeurs et de ragots qui entourent la vie privée de ce couple de célébrités. Depuis des années, Will et Jada Smith ont dû faire face à de nombreuses spéculations sur leur relation, alimentées par leur statut d’icônes hollywoodiennes.

Il est encore trop tôt pour dire comment ce dernier épisode va affecter leur union déjà fragile. Will Smith et Jada Pinkett ont toujours été discrets quant à leur vie personnelle et prônent la préservation de leur intimité malgré les sollicitations incessantes du public.

