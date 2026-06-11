Gilles Verdez annonce son départ de TBT9 après avoir évoqué sa peur et des difficultés personnelles

Gilles Verdez , figure emblématique de l’émission Tout beau tout n9uf diffusée sur TBT9, a annoncé lors du direct du mercredi 10 juin 2026 son départ de la bande de Cyril Hanouna. Cet événement, inattendu pour le public et les chroniqueurs présents sur le plateau, a d’abord semblé marquer la fin d’une collaboration de plusieurs années entre le journaliste et le programme. Pourtant, ce départ s’est révélé être un canular bien orchestré, suscitant de nombreuses réactions en direct.

Dans un premier temps, Cyril Hanouna a pris la parole pour annoncer la nouvelle sur le plateau, témoignant de son émotion. “Je vais demander à Gilles d’aller en coulisses. Il va nous expliquer dans un instant pourquoi il quitte l’aventure”, a-t-il déclaré, visiblement surpris lui aussi. L’animateur a ensuite confié que la décision de Verdez lui était apparue comme un véritable déchirement, évoquant la présence de la compagne du chroniqueur dans les coulisses, signe de l’importance des raisons évoquées.

Les autres chroniqueurs, médusés, ont manifesté leur émotion face à cette annonce. “On est tous très émus du départ de Gilles Verdez qui fera peut-être sa dernière émission ce soir (…). Pour lui c’était tellement important”, a-t-il poursuivi tout en soulignant l’insistance qu’il avait elle-même dû exercer pour tenter de retenir le journaliste.

Les véritables motifs évoqués pour le départ de Gilles Verdez

Revenu sur le plateau, Gilles Verdez a donné des explications détaillées concernant son prétendu départ. Il a d’abord partagé des détails sur des difficultés personnelles et professionnelles qu’il traverse actuellement : « Depuis que j’ai annoncé cette décision, ce n’est pas facile. J’ai eu de gros problèmes, j’ai dû déménager quatre fois, et je vis actuellement dans un endroit provisoire. Ce n’est pas encore l’idéal, je ne suis pas tranquille, j’ai peur« , a-t-il confié.

Il a aussi évoqué le recul et les tensions qui ont pu affecter sa vie ces derniers mois. “Il y a eu des tensions, dans la rue, des problèmes qui me sont arrivés, des messages malveillants et des menaces. À partir de janvier, je me suis dit qu’il fallait en tirer des enseignements”, a-t-il ajouté, pointant ainsi la pression qui s’est accumulée autour de lui.

Au-delà des incidents, le journaliste a insisté sur son besoin de se rapprocher de ses proches. “On a besoin de se resserrer, j’ai besoin d’être proche d’eux”, a-t-il souligné, précisant que son instabilité émotionnelle avait rendu la poursuite de sa participation au programme difficile : “L’angoisse prenait le pas sur tout. Il fallait être lucide, et la seule solution viable était de changer”.

Avant de clore son intervention, il a même esquissé l’idée d’une nouvelle trajectoire professionnelle au Sénégal, en tant que chef d’entreprise dans le secteur du chocolat. Ce dernier élément a immédiatement déclenché une réaction humoristique et bon enfant sur le plateau, avec des jets de chocolat lancés vers les chroniqueurs.

Il est finalement apparu que toute cette annonce dramatique n’était qu’un prank soigneusement préparé. Gilles Verdez n’a jamais eu l’intention de quitter l’émission, ce geste étant destiné à surprendre les téléspectateurs et l’équipe.