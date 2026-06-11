Enora Malagré décroche une quotidienne sur la radio Ici et remplace Valérie Damidot

Enora Malagré s’apprête à relancer sa carrière médiatique à travers une prise de parole quotidienne sur la radio Ici, dans une case horaire très stratégique. L’ancienne chroniqueuse emblématique de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) succède ainsi à Valérie Damidot, figure populaire et experte en décoration, qui fait un pas de côté pour s’engager dans de nouveaux projets professionnels. Ce changement marque un tournant médiatique important, avec l’arrivée d’une animatrice reconnue pour son dynamisme et son franc-parler, destinée à renouveler l’audience en fin d’après-midi.

L’annonce officielle de cette transition confirme ainsi une réorganisation majeure au sein de la programmation de la radio Ici, dont la direction mise sur la notoriété et la personnalité forte d’Enora Malagré pour renforcer l’attractivité de cette tranche horaire. Ce créneau, jusqu’ici animé par Valérie Damidot, attire une audience fidèle sensible à un contenu à la fois divertissant et informatif en début de soirée.

Alors que Valérie Damidot quitte ses fonctions quotidiennes à la radio, elle reste une personnalité appréciée du public et conserve une présence médiatique active. En reprenant cette case, Enora Malagré se voit confier une responsabilité élevée et devra démontrer son potentiel à fédérer et fidéliser un auditoire exigeant, dans un contexte concurrentiel où l’innovation sur le fond et la forme sont primordiales.

Un tournant éditorial pour la radio Ici avec l’arrivée d’Enora Malagré

La direction de la radio Ici opère un changement de garde stratégique en confiant le créneau de fin d’après-midi à Enora Malagré. Après plusieurs années consacrées à des projets variés, dont des incursions au théâtre et des collaborations ponctuelles dans le paysage médiatique, l’animatrice bretonne revient à un rythme quotidien, avec une émission destinée à dynamiser la programmation de cette plage horaire.

Le nouveau programme, dont le nom officiel est « Par ICI les bons plans », bénéficiera du soutien d’une équipe de chroniqueurs spécialisés. Parmi eux figurent Aude Raso, journaliste, le Dr Gérald Kierzek, expert en santé, Pierre Fabing, vétérinaire, ainsi que Valère Corréard, spécialiste en économie. Cette diversité d’intervenants vise à offrir à l’auditoire un contenu varié et pertinent, couvrant de multiples thématiques d’actualité et de société.

Cette nouvelle proposition radiophonique se positionne comme une stratégie de fidélisation qui favorise l’engagement des auditeurs en fin d’après-midi, une période clé pour capter l’attention avant la soirée. La radio mise ainsi sur la capacité d’Enora Malagré à insuffler sa personnalité dynamique et son expérience de la télévision en direct pour créer une atmosphère interactive et conviviale.

En parallèle à cette nouvelle émission, Enora Malagré continuera d’apporter sa contribution hebdomadaire au Magazine de la Santé sur France 2, aux côtés de Flavie Flament et du Dr Jimmy Mohamed. Ce retour à la radio s’inscrit donc dans un calendrier chargé qui lui permet de conserver une présence régulière sur le petit écran tout en développant un projet quotidien à la radio.

L’arrivée d’Enora Malagré à la radio Ici illustre la dynamique des transferts de talents au sein du paysage audiovisuel français. Son expérience accumulée lors de ses précédentes collaborations, notamment dans TPMP animé par Cyril Hanouna, témoigne de sa capacité à tenir une émission en direct et à s’adresser avec spontanéité à son public.