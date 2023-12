West Ham: Emerson Palmieri dithyrambique envers Mohammed Kudus

Le défenseur de West Ham United, Emerson Palmieri, a félicité le milieu de terrain ghanéen Mohammed Kudus pour son début de saison exceptionnel avec les Hammers.

Arrivé cet été à West Ham en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mohammed Kudus a déjà mis tout le monde d’accord. Le milieu de terrain ghanéen est l’un des grands artisans de la forme actuelle des Hammers, bien installés dans le top 10 en Premier League. Le joueur des Black Stars a d’ailleurs permis à son équipe d’arracher le point du nul face à Crystal Palace (1-1) dimanche, en signant le but égalisateur, son sixième toutes compétitions confondues cette saison.

Une belle performance qui lui a valu les félicitations d’un certain Emerson Palmieri. Dans une interview accordée au site du club anglais, le défenseur de West Ham s’est montré élogieux envers son jeune coéquipier. « Je pense qu’il était notre meilleur joueur sur le terrain [contre Crystal Palace] », a déclaré Emerson après le match. « Vlad a remis un superbe ballon à Mo qui nous a assuré un autre beau but. Mo nous a beaucoup aidé dans le match », a confié Palmieri.

Le défenseur aurait aimé que les siens remportent la victoire face à Crystal Palace, mais le but d’Odsonne Edouard a permis au club du sud de Londres de rentrer chez lui avec un point. « Mais au final, nous avons encaissé le but, et il faut penser à la prochaine fois. Nous sommes déçus car quand on joue à domicile, on veut gagner. Et contre Palace, je pense que c’était une excellente opportunité pour nous de prendre les trois points », a poursuivi Palmieri.

« C’est une chose positive qu’au cours des sept derniers matchs, nous n’ayons perdu qu’un seul match, mais la Premier League est comme ça et chaque match est difficile», a-t-il conclu. Après 14 journée de Premier League, West Ham est 9è avec 21 points, à 6 longueurs de Tottenham que les Hammers affronteront ce jeudi, à l’occasion de la 15è journée du championnat. L’occasion pour Mohammed Kudus de s’illustrer encore?