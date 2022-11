Wayne Rooney répond finalement à Cristiano Ronaldo

Dans un entretien pour CNN, l’ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, a finalement répondu aux attaques de Cristiano Ronaldo dans l’interview qu’il a accordé à Piers Morgan.

C’est la grosse polémique du moment en Angleterre. Dans un entretien accordé à Piers Morgan, et diffusé depuis dimanche dernier, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec Manchester United et son entraîneur Erik Ten Hag. L’ancienne gloire des Red Devils Wayne Rooney en a également pris pour son grade. «Je ne sais pas pourquoi il me critique autant… probablement parce qu’il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai…», a lâché CR7 au sujet de son ancien coéquipier.

Alors que Skysports avançait que l’actuel entraîneur de DC United ne ferait aucune déclaration publique par rapport au propos de Ronaldo, Rooney a finalement décidé d’évoquer le sujet pour CNN. «C’est un joueur fantastique. Lui et Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs pour jouer un match. Ce n’est pas une critique, ce que j’ai dit, c’est que l’âge nous rattrape tous, Cristiano a du mal à gérer ça», a ainsi lancé l’ancien buteur de Manchester United.

Avec cette interview choc, Cristiano Ronaldo est plus que jamais fragilisé à Manchester United. Le club a même retiré d’Old Trafford une affiche sur laquelle figurait le joueur portugais. Le club anglais devrait d’ailleurs sanctionner son joueur, et la possibilité de la rupture de contrat est également évoquée par les médias locaux. Mais pour le moment, CR7 préfère se concentrer sur la Coupe du monde avec le Portugal.