Mourinho rêve d’un retour au Real Madrid

Selon Fabrizio Romano, José Mourinho serait ouvert à l’idée de revenir sur le banc du Real Madrid. Une option qui pourrait séduire les dirigeants madrilènes en quête d’un nouvel entraîneur.

José Mourinho nourrirait l’ambition de faire son retour sur le banc du Real Madrid. L’information a été relayée par Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, dans une récente publication. Passé par la Maison Blanche entre 2010 et 2013, le technicien portugais n’a jamais caché son attachement au club madrilène. Selon Romano, il serait aujourd’hui « totalement ouvert » à l’idée d’un come-back, dans un contexte où le Real envisage de tourner une page à l’issue de la saison.

Le club espagnol serait en réflexion quant à l’identité de son futur entraîneur pour succéder à Álvaro Arbeloa, annoncé sur le départ. Dans ce contexte, la piste Mourinho refait surface avec insistance. « José Mourinho souhaite revenir un jour au Real Madrid. Une opportunité dès cet été serait forcément très attractive pour lui », a ainsi confié Romano. Reste à savoir si la direction madrilène franchira le pas en misant à nouveau sur le “Special One”, dont le profil divise, mais dont l’expérience au plus haut niveau demeure indiscutable.





