LDC: Steven Gerrard prédit le match retour Bayern – PSG

Après le succès spectaculaire à l’aller, Steven Gerrard estime que le PSG a les armes pour s’imposer à l’Allianz Arena et valider son billet pour la finale de Ligue des champions.

Steven Gerrard voit le Paris Saint-Germain prendre le dessus sur le Bayern Munich lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions. Après la victoire spectaculaire des Parisiens à l’aller (5-4), les deux formations se retrouveront la semaine prochaine à l’Allianz Arena pour une manche décisive. Consultant pour TNT Sports, l’ancienne gloire de Liverpool estime que les hommes de Luis Enrique disposent des arguments nécessaires pour faire la différence en Allemagne.

Gerrard s’appuie notamment sur les failles aperçues côté bavarois lors des dernières rencontres européennes, tout en mettant en avant la qualité individuelle du groupe parisien. « Le PSG va arriver là-bas avec confiance et conviction. Ils ont des joueurs de classe mondiale », a-t-il expliqué. Avant de livrer son pronostic sans détour : « Je pense qu’ils vont punir le Bayern. » Un avis tranché, à quelques jours d’un choc retour qui s’annonce explosif et indécis entre deux prétendants au sacre européen.



