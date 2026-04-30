Ligue des champions: le classement actualisé des buteurs

Avec 15 réalisations, Kylian Mbappé domine toujours le classement des buteurs de la Ligue des champions. Mais derrière lui, Harry Kane réduit l’écart et maintient la pression avant les demi-finales retour.

Kylian Mbappé domine toujours le classement des buteurs de la Ligue des champions, à l’issue des demi-finales aller disputées cette semaine. L’attaquant du Real Madrid conserve une avance de deux réalisations sur son principal poursuivant, Harry Kane. L’avant-centre du Bayern Munich a réduit l’écart grâce à son but inscrit lors de la défaite spectaculaire des Bavarois face au Paris Saint-Germain (5-4).

Derrière ce duo, la lutte reste ouverte. Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Anthony Gordon (Newcastle United) et Khvicha Kvaratskhelia (PSG) complètent le podium provisoire avec des statistiques solides. Le match retour entre le Bayern et le PSG pourrait s’avérer décisif dans cette course individuelle. Kane aura notamment l’occasion de se rapprocher encore davantage de Mbappé, dans une confrontation qui s’annonce déterminante à tous les niveaux.

Classement des meilleurs buteurs:

15 buts : Kylian Mbappé (Real Madrid)

13 buts : Harry Kane (Bayern Munich)

10 buts : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Anthony Gordon (Newcastle), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)





