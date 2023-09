« Vous êtes toutes fanées … », les conseils inspirants d’Emma Lohoues aux jeunes filles

- Publicité-

Dans une publication sur sa page Facebook, l’influenceuse Emma Lohoues a partagé des conseils précieux pour les jeunes filles qui aspirent à une vie d’indépendance et de succès. Elle encourage vivement les jeunes femmes à prendre en main leur destin et à se concentrer sur leur développement personnel et financier.

Emma Lohoues est de retour avec ses conseils tant critiqués par ses détracteurs. Cette fois-ci, l’influenceuse souligne l’importance de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Pour elle, l’argent attire l’argent et c’est en investissant dans son propre développement professionnel que l’on peut espérer obtenir les résultats désirés.

« Jusqu’à preuve du contraire, c’est l’argent qui attire l’argent, c’est l’argent qui fait qu’on te donne l’argent, donc si vous pensez que vous allez être là juste belle et qu’un homme comme dans les dessins animés, un prince va venir sur son cheval et vous emmener dans son château, vous rêvez. De nos jours, même quand tu rencontres un gars, il te demande ce que tu fais dans la vie. Les hommes posent la question parce qu’ils ne sont plus prêts (…) » – Emma Lohoues

Le concept de compter uniquement sur sa beauté

En outre, Emma met en lumière le fait que les temps ont changé et que les hommes apprécient de plus en plus une femme qui est en mesure de prendre soin d’elle-même. Elle jette ainsi un regard critique sur le concept de compter uniquement sur sa beauté et d’attendre qu’un prince charmant vienne tout résoudre. C’est pourquoi elle encourage les jeunes filles à se concentrer sur leur propre croissance personnelle, à acquérir des compétences et à se construire une carrière qui les rendra fières d’elles-mêmes.

« Tu es là, tu ne fais rien, tu vas te balader dans les bars et tu penses que c’est toujours les gens qui vont te donner des millions… Le pire, c’est qu’il y a des filles qui ont 15 ans ou 20 ans et qui ressemblent à des femmes de 40 ans, vous êtes toutes fanées, vous ne vous posez pas les bonnes questions, c’est ça qui fane.

Parce que vous vous dites qu’il n’y a que votre corps qui peut vous générer de l’argent et votre tête !! Utilisez-la, ça donne beaucoup plus d’argent. Si un gars vient et me dit : « Emma tient 500 millions », c’est à cause de ce que je vaux, donc il est obligé de mettre 500 millions sur moi. Donc travaillez, ayez de l’argent, les hommes qui ont de l’argent viendront. Sinon, vous resterez avec le même genre d’hommes qui ne vous arrangent pas », a-t-elle lâché.

En encourageant les jeunes femmes à travailler dur, à se concentrer sur leur développement personnel et à viser l’indépendance financière, Emma Lohoues pourrait encore se faire des ennemis.

