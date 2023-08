« Vous êtes mal*des en fait », Yvidero s’en prend aux fans de la tiktokeuse Jada Dia

L’humoriste et animatrice ivoirienne Yvidéro a attaqué la tiktokeuse Jada Dia en réponse à son message d’excuses à l’ex-première dame Henriette Bédié.

La semaine dernière, une blague de la tiktokeuse Jada Dia a tourné au vinaigre au lendemain du décès de l’ancien président Henri Konan Bédié. « Mes condoléances Maman. Stp quand maman Bédié va finir son deuil on va lui donner une gamme blanchissante avec savon 4 en 1. », a écrit l’influenceuse et deuxième Dauphine Daoukro Miss Côte d’Ivoire 2020.

Très vite son commentaire a été jugé déplacé par les téléspectateurs et les internautes envers la veuve Bédié. Dans la foulée, Life TV s’est même empressée de retirer la tiktokeuse de l’émission de vacances dénommée « TikTokcoeur ».

Jada s’excuse

Tiraillée de gauche à droite, Jada Dia a présenté ses excuses publiques à la veuve d’Henri Konan Bédié dans sa story Instagram. « Chères autorités, frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la presse, Je tiens à m’adresser à vous tous aujourd’hui avec humilité et sincérité. J’ai récemment fait un commentaire très regrettable sur la photo de Maman Henriette Bédié, l’épouse du regretté Henri Konan Bédié, ancien chef d’État de notre cher pays… », a indiqué Jada Dia.

La tiktokeuse soutient que l’idée n’était pas de manquer de respect à l’ancienne première dame mais reconnait que le timing pour faire sa blague ne s’y prêtait pas.

« Je vous rassure que mes intentions étaient pures et n’avaient pas pour objectif de manquer de respect à cette illustre personnalité de notre pays. Alors, je m’engage à appendre de cette expérience et à sensibiliser mes pairs sur l’importance de la bienveillance et du respect en ligne. Je vous remercie donc de m’avoir écoutée, et je promets de faire de mon mieux pour devenir une meilleure personne », a-t-elle ajouté.

Yvidéro s’en mêle

Alors que ses excuses ont été saluées par les internautes, Yvidéro s’en est mêlée et recadre à son tour la tiktokeuse.

« Ceux qui disent qu’elle s’est excusée, vous êtes mal*des en fait. S’excuser et renchérir avec un je m’amusais, vous aimez exagérer. Parce que Madame Bédié, c’est votre copine? », a-t-elle commenté. Une réaction qui pourrait susciter une réplique de Jada Dia.

