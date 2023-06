Vladimir Boudnikoff: son ex Aya Nakamura et Fally Ipupa s’offrent un gros coup

- Publicité-

Le célèbre chanteur franco congolais Fally Ipupa se remet avec Aya Nakamura. Le duo a annoncé une bonne nouvelle à leurs fans dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

C’est la lune de miel entre Fally Ipupa et Aya Nakamura. Quelques mois après sa séparation d’avec Vladimir Boudnikoff et en pleine DNK Tour, Aya Nakamura va sortir un featuring avec Fally pour le bonheur de leurs fans.

Malgré leur agenda qu’on ne peut plus charger, le duo a décidé de se remettre ensemble. Rassurez-vous, il ne s’agit peut-être pas d’une histoire d’amour mais d’une collaboration. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir Fally Ipupa et Aya Nakamura dans un studio d’enregistrement à Paris, guitare à la main.

« On fait une vraie chanson, pas un son« , a lancé Fally Ipupa. Pour l’instant, ni la date de sortie, ni le titre n’ont été communiqués. Pour rappel, le chanteur congolais et la chanteuse franco-malienne avaient réalisé un exploit en 2017 avec le titre « Bad Boy » qui a explosé YouTube avec plus de 70 millions de vues.

