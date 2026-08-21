Visa étudiant pour la France : des Guinéens dénoncent un critère lié au sexe de l’hébergeant

Des étudiants guinéens admis dans des établissements français dénoncent, dans un reportage publié vendredi 21 août 2026 par RFI, une exigence qu’ils attribuent à Campus France Guinée : leur attestation d’hébergement devrait être signée par une personne du même sexe. Selon leurs témoignages, cette demande bloque l’accès de certains candidats au rendez-vous nécessaire pour déposer leur dossier de visa étudiant.

Un étudiant admis à la Sorbonne, qui a requis l’anonymat, affirme que son dossier a été bloqué à deux reprises parce que l’attestation présentée avait été établie par sa sœur. Il dit avoir été invité à chercher un hébergeant du même sexe que lui.

Des étudiantes interrogées par RFI rapportent avoir reçu une demande comparable et attendre encore un rendez-vous. Les témoignages situent l’apparition de cette pratique entre la fin de juillet et le début d’août, à quelques semaines de la rentrée universitaire en France.

Cette exigence n’apparaît pas dans les pages officielles de France-Visas et de Campus France Guinée consultées le 21 août. Campus France Guinée n’a pas répondu aux questions de RFI sur l’origine et la portée de la consigne, qui ne peut donc pas être présentée comme une règle officielle ou uniformément appliquée.

Une demande de clarification adressée aux autorités françaises

Une pétition lancée le 11 août demande à Campus France Guinée et au consulat de France de préciser publiquement les critères applicables aux attestations d’hébergement. Ses initiateurs qualifient la pratique de discriminatoire et redoutent qu’elle compromette le départ d’étudiants ne disposant pas, en France, d’un proche du même sexe en mesure de les accueillir.

Le site de Campus France Guinée précise que l’organisme conseille les candidats dans la constitution de leur dossier. Le dépôt est assuré à Conakry par Capago, tandis que le service des visas de l’ambassade de France reste seul habilité à statuer sur les demandes.

Les règles publiques consultées demandent aux étudiants de fournir une adresse provisoire pour leurs trois premiers mois en France ou une adresse définitive. Lorsque l’hébergement est assuré par un particulier, Campus France Guinée mentionne une attestation manuscrite, datée et signée, précisant la durée de l’accueil et le lien avec l’hébergeant, sans condition publiée relative au sexe des deux personnes.

Les auteurs de la pétition prévoient de saisir le Défenseur des droits en France. À la date du reportage, aucune clarification officielle de Campus France Guinée ou du consulat n’avait été rendue publique sur le critère dénoncé.