Bénin : 752 millions FCFA de kits scolaires pour 145 580 apprenants

Le Bénin a lancé mardi 8 septembre 2026 à Touncountouna, dans l’Atacora, la campagne nationale de distribution gratuite de kits scolaires pour la rentrée 2026-2027. Au total, 145 580 apprenants sont concernés par l’opération, pour un investissement global de 752 393 674 FCFA.

Déployée pour la huitième année consécutive, la campagne est soutenue par plusieurs partenaires, dont l’AFD, l’UNICEF, Plan International Bénin, Educo, WeWorld, Vinci Énergies, Action Éducation, MTN Bénin, Graines de Paix et OFMAS. Elle vise à réduire les charges supportées par les familles, améliorer les conditions d’apprentissage et favoriser le maintien des enfants à l’école, notamment dans les zones rurales.

Le nombre de bénéficiaires annoncé cette année est inférieur à celui de la campagne 2025-2026, qui avait ciblé 190 800 écoliers et élèves sur l’ensemble du territoire. Cela représente 45 220 bénéficiaires de moins, soit une baisse d’environ 23,7 % d’une campagne à l’autre.

Le lancement s’est tenu à l’École primaire publique de Touncountouna. Dèwanou Avodagbé, directeur de cabinet du ministère des Enseignements maternel et primaire, y représentait le ministre. La distribution doit ensuite se poursuivre à l’échelle nationale au profit des apprenants retenus.

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À quelques jours de la rentrée scolaire

L’opération intervient pendant la semaine de pré-rentrée, fixée du 7 au 11 septembre 2026. La reprise officielle des cours est prévue le lundi 14 septembre dans les établissements maternels, primaires et secondaires concernés par le calendrier scolaire 2026-2027.

La préparation de cette rentrée comprend également la production de cahiers d’activités de français et de mathématiques ainsi que de livrets de lecture destinés aux classes de CI et de CP, pour lesquels une enveloppe de 2,8 milliards de FCFA a été engagée. Ces différents dispositifs doivent permettre aux élèves de disposer des fournitures et supports pédagogiques dès le début de l’année scolaire.