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Rentrée scolaire 2026-2027 au Bénin: l’État investit 2,8 milliards de FCFA pour les manuels du CI et CP

​À quelques semaines de la rentrée scolaire fixée au 14 septembre 2026, le gouvernement béninois intensifie ses préparatifs pour assurer une reprise des cours sans accroc.

Edouard Djogbénou
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Rentrée scolaire 2026-2027 au Bénin: l’État investit 2,8 milliards de FCFA pour les manuels du CI et CP
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Dans cette dynamique d’anticipation visant à éviter les retards de livraison observés par le passé, une enveloppe financière de 2,8 milliards de francs CFA a été dégagée pour l’édition et l’impression des outils pédagogiques essentiels.

Ce financement prend intégralement en charge les cahiers d’activités de français et de mathématiques ainsi que les livrets de lecture initiale destinés aux élèves du Cours d’Initiation (CI) et du Cours Préparatoire (CP).

​Pour concrétiser cette commande publique de grande ampleur, le marché a été confié à quatre prestataires spécialisés : LAHA Éditions, Point Haut, l’Imprimerie Papeterie Continentale du Bénin (IPC-B) et l’Imprimerie Commerce Général (ICG).

L’enjeu prioritaire réside désormais dans la chaîne de distribution logistique sur l’ensemble du territoire national afin que chaque apprenant dispose de ses supports de cours dès le premier jour de la rentrée.

​Cette initiative s’inscrit dans la poursuite des réformes éducatives engagées pour rehausser le niveau des élèves dans les fondamentaux que sont la lecture, l’écriture et le calcul, à la suite des diagnostics révélés par l’évaluation du Programme d’Analyse des Systèmes Éducatifs de la Confemen (PASEC).

Après une première étape soutenue en 2022-2023 par un montant de 1,537 milliard de FCFA pour la révision et l’impression de près de 2,86 millions d’ouvrages, l’État béninois assume désormais en toute autonomie le financement de ces outils harmonisés indispensables à l’égalité des chances dès le début du cursus primaire.

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