Bénin : les choix de filières à titre payant ouverts jusqu’au 22 septembre

La plateforme officielle AprèsMonBac est ouverte depuis ce vendredi 11 septembre 2026 à 00h00 aux nouveaux bacheliers titulaires d’un baccalauréat classique qui souhaitent enregistrer leurs choix de filières à titre payant, c’est-à-dire sans bourse, dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Bénin . Cette phase doit s’achever le mardi 22 septembre à 23h59.

Le dispositif sert au recueil des choix en vue de la sélection et du classement des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. Sur la plateforme, les candidats sont invités à se connecter avec leur numéro de table du BAC avant d’enregistrer leurs choix.

Le calendrier publié par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique distingue deux périodes pour les titulaires du baccalauréat classique de l’édition 2026. La première, réservée aux choix à titre boursier, s’est déroulée du 14 au 24 août. La seconde, consacrée aux candidatures à titre payant, est celle qui vient de s’ouvrir.

Cette phase ne concerne pas encore les titulaires du baccalauréat technique DEAT ou DT. Pour ces candidats, le recueil des choix de filières est programmé du mercredi 30 septembre à 00h00 au mardi 6 octobre 2026 à 23h59, selon le calendrier du ministère.

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Avant l’ouverture des différentes phases, le ministère avait organisé une campagne nationale d’information et d’orientation à l’intention des nouveaux bacheliers. Les candidats sont invités à consulter le guide mis à leur disposition afin de comparer les filières et d’effectuer des choix cohérents avec leur projet académique.

La plateforme AprèsMonBac précise que l’espace actuellement accessible est celui des choix à titre payant pour les bacheliers concernés et maintient l’échéance du 22 septembre 2026 à 23h59 pour l’enregistrement de cette phase.