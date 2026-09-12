Bénin : 628 équipements informatiques pour 43 collèges et 12 nouvelles salles numériques

Le Bénin a réceptionné vendredi 11 septembre 2026, à la Cité ministérielle de Cotonou, un lot de 628 équipements informatiques remis par l’UNICEF pour renforcer l’usage du numérique dans le système éducatif. La dotation est destinée à 43 collèges d’enseignement général répartis dans neuf départements, ainsi qu’à huit directions départementales de l’éducation.

Selon le Gouvernement béninois, le lot comprend notamment des ordinateurs de bureau et portables, des unités centrales, des écrans, des vidéoprojecteurs, des imprimantes, des équipements de stockage et divers périphériques. Quatre Directions départementales de l’Enseignement secondaire et quatre Directions départementales des Enseignements maternel et primaire figurent parmi les structures bénéficiaires.

La remise doit également permettre l’installation de 12 nouvelles salles numériques dans les collèges concernés. Elles viendront s’ajouter aux 55 salles numériques déjà déployées dans les zones d’intervention de l’UNICEF au profit du système éducatif béninois.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, a présenté ces équipements comme un moyen de réduire la fracture numérique, de faciliter les recherches et de moderniser les méthodes pédagogiques. Le représentant de l’UNICEF au Bénin, Ousmane Niang, a de son côté insisté sur l’enjeu d’un accès plus équitable à une éducation de qualité.

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Les huit directions départementales concernées regroupent quatre directions de l’Enseignement secondaire et quatre directions des Enseignements maternel et primaire. Selon le Gouvernement, ces équipements doivent aussi renforcer la gestion, le suivi et le pilotage du système éducatif.