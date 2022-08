Violente Bagarre entre Eunice et Ténor: l’avis tranché de Juste Crépin Gondo en 7 points

Une vidéo montrant l’humoriste ivoirienne Eunice Zunon et le chanteur camerounais Ténor dans une violente bagarre a été dévoilée sur les réseaux sociaux mardi soir. La violence de scène a fait réagir plusieurs influenceurs dont Juste Crépin Gondo.

Eunice Zunon et Ténor ont volé la vedette à tous les web influenceurs depuis mardi dernier à cause de la vidéo de leur violente bagarre qui a fuité. L’affaire serait même devant la justice car, la scène s’est produite en France et Eunice Zunon a porté plainte aussi bien en France qu’en Côte d’Ivoire. Dans l’une des vidéos, Eunice Zunon reproche à Ténor d’avoir été fourbe en couchant avec elle avant de mettre fin à leur relation.

Selon le témoignage de Willy Mba, un proche de Ténor le couple est séparé depuis un mois à Toulouse en France. Mieux, il insiste que ce n’est pas le premier cas de violence conjugale qu’enregistre le couple.

L’avis tranché de Juste Crépin Gondo en 7 points

Pour l’influenceur Juste Crépin Gondo, rien ne peut justifier la violence exercée par Eunice sur l’homme qui était présenté comme son fiancé. L’influenceur estime que cette vidéo reflète le quotidien des internautes qui s’affichent en amoureux sur les réseaux sociaux alors qu’ils mène un combat de gladiateur avec leur conjoint ou conjointe.

1. Accepter consciemment d’avoir des rapports libidineux avec un homme la veille et le lendemain le voir refuser de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Rien ne justifie la violence sous toutes ses formes (morales, psychologiques, physiques, spirituelles…).

2. C’est moins viral et on préfère en rire parce que c’est un homme qui a subi ça. Mais imaginons si c’était une femme qui avait été “cadenas” de la sorte et qui de peu allait avoir le crâne ouvert par une bouteille ? On la voit clairement le pousser à bout mais cette fois nos chères féministes ont choisi de se murer dans leur mutisme légendaire. La condamnation de la violence ne doit pas avoir de genre.

3. Au demeurant, sachez que le sexe n’est pas toujours la solution miracle pour régler les problèmes de communication dans le couple. Le coup n’a pas suffit sur ce coup et serrer son cou ou donner des coups n’est pas non plus le recours pour ramener l’amour…

4. J’ai vu des posts drôles pour dédramatiser la situation et des directs partout pour accuser. Déjà une vidéo c’est juste une portion de leur vie car eux seuls savent ce qui se passe réellement et imaginons un instant que le pire s’était produit et que l’un d’eux avait perdu la vie tandis que l’autre filmait pour avoir des preuves ?

5. Voici le revers de plusieurs couples qui ne vous montrent que leur relation c’est Novelas or c’est Canal Plus Action. Ta relation n’est pas ratée c’est toi qui a idéalisé celles des autres. Même prière que Ténor et EUNICE ça tient toujours ???

6. C’est le mal de notre société : transformer les réseaux sociaux en tribunaux, exposer son intimité et faire fuiter des choses pour salir l’autre et enjoliver son image.

7. Pour finir, sachez que toute chose à une fin et il faut apprendre à sortir avec élégance de la vie des gens qui ne veulent plus de nous. Brader sa dignité et devenir ridicule pour ramener l’autre à la raison est contre-productif.