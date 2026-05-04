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Vinícius Júnior rejoint le cercle des légendes du Real Madrid

Double buteur face à l’Espanyol, Vinícius Júnior atteint la barre symbolique des cinq saisons consécutives à plus de 20 buts toutes compétitions confondues, rejoignant ainsi les plus grands noms de l’histoire madrilène.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Vinícius Júnior rejoint le cercle des légendes du Real Madrid
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Auteur d’un nouveau récital offensif, Vinícius Júnior continue d’écrire sa légende sous le maillot du Real Madrid. Dimanche, lors du succès face à l’Espanyol en Liga, l’attaquant brésilien a signé un doublé décisif au RCDE Stadium, offrant les trois points aux Merengues. Au-delà de la performance du soir, l’international auriverde franchit un cap symbolique. Avec cette nouvelle réalisation, il s’inscrit dans un cercle extrêmement restreint de joueurs madrilènes ayant enchaîné au moins cinq saisons consécutives à plus de 20 buts toutes compétitions confondues. Un exploit jusque-là réservé à des légendes comme Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Raúl González, Hugo Sánchez, Ferenc Puskás, Pahiño et Alfredo Di Stéfano.

Arrivé dans la capitale espagnole en 2018 en provenance du Flamengo, Vinícius Júnior confirme saison après saison son statut de pièce maîtresse de l’attaque madrilène. À seulement 25 ans, il s’installe un peu plus dans l’histoire d’un club où l’exigence offensive reste une marque de fabrique.



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