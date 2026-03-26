Victor Dassi Adossou reconduit pour cinq ans à la tête de la Cour suprême

Victor Dassi Adossou a prêté serment ce mercredi 25 mars 2026 pour un second mandat de cinq ans à la présidence de la Cour suprême.

La cérémonie s’est tenue au Palais de la Marina, dans la Salle des Ambassadeurs, en présence des plus hautes autorités de l’État.

Le Président de la République, Patrice Talon, des membres du gouvernement ainsi que des représentants de la famille judiciaire ont assisté à l’événement, qui marque une nouvelle étape dans la continuité institutionnelle de la haute juridiction.

Dans son serment, Victor Dassi Adossou s’est engagé à exercer ses fonctions avec impartialité et probité, dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Le chef de l’État a salué le travail accompli au cours du premier mandat, mettant en avant l’engagement du magistrat et sa contribution au renforcement de l’État de droit au Bénin.

Nommé une première fois en 2021, le président de la Cour suprême entame ce nouveau quinquennat avec l’objectif de consolider les réformes engagées, en faveur d’une justice plus efficace, plus accessible et garante de la sécurité juridique.

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