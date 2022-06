Vegedream « regrette » le succès de son tube « Ramenez la Coupe à la maison »

Sous les projecteurs depuis la victoire de l’équipe de France de football à la Coupe du monde 2018 grâce à son titre légendaire « Ramenez la Coupe à la maison », Vegedream s’est finalement confié sur les dessous de son morceau à succès. Invité sur un plateau, le rappeur a ouvertement avoué qu’il a tout essayé pour éteindre ce tube en vain.

Le 29 avril 2022, Vegedream a fait son grand retour sur le devant de la scène avec un nouvel album. Intitulé La boîte de Pandore, l’on retrouve sur cet opus de 20 titres, plusieurs collaborations avec de grands noms du rap game tels que Tayc, Naps ou encore M. Pokora.

Invité récemment par un média dans le cadre de la promotion de son album, le rappeur Français n’a pas manqué de faire un détour sur l’un de ses titres phares « Ramenez la Coupe à la maison » qui continue de cartonner dans les charts.

Interrogé sur ce qu’il pense du succès de ce morceau à succès, Vegedream n’a pas du tout fait dans la dentelle. « Le tube que je fais j’arrive pas à l’éteindre pourtant je fais *Elle est bonne sa mère* avec Ninho c’est un Best tube aussi mais ça n’éteint pas *Ramenez la coupe* parce qu’à ce moment, je cherche à l’éteindre en fait« , a-t-il indiqué.

Dans a suite de ses propos, le rappeur a fait savoir que le succès qu’à connu ce titre n’est pas sans répercussions sur sa vie. « On m’appelle ,on me dit on veut du basket, du rugby, du badminton,: » Est ce que tu peux chanter le nom des joueurs ? » Moi j’ai juste fait ça parce que c’était mes gars, j’arrive pas à éteindre « Ramenez la coupe » jusqu’ aujourd’hui, j’arrive pas. Après ça, les problèmes arrivent, j’ai des petits problèmes« .

Et d’ajouter: « Les gens commencent à essayer de salir mon image, je me fais braquer par des mecs de mon quartier et je me rends compte que c’est les gens de ma famille qui demandent cela,c’est l’envers du décor, c’est le retour de la médaille(…) Je ne suis pas bien entouré parce que moi dans ma tête,je suis en mode : »Je suis le mec gentil » je suis fatigué en fait. Au final le tube qui m’a propulsé, il finit par m’éteindre, aujourd’hui tu le mets encore c’est comme s’il était sorti hier, j’arrive pas a sortir de cette spirale(…)« , a-t-il conclu.