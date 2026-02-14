USM Alger 0-0 OC Safi à la 60e en Coupe CAF, Kamagate toujours imprécis

À la 60e minute, le score restait vierge lorsque Kamagaté a gâché une occasion franche d’ouvrir la marque. Servi en profondeur au début de la deuxième période, l’attaquant s’est retrouvé en duel avec le portier Hmiani mais a envoyé sa tentative à côté du but, privant son équipe d’un avantage crucial.

La réaction n’a pas tardé du côté marocain : sur une phase arrêtée, les visiteurs se sont montrés menaçants et ont forcé Oussama Benbot à se détendre pour détourner le ballon. L’intervention du gardien a été jugée difficile et a permis de préserver le score nul à ce stade du match.

Ce moment a offert un tournant potentiel dans la rencontre, illustrant à la fois l’imprécision des attaquants et la vigilance des gardiens. Les deux équipes ont semblé conscientes de l’enjeu, alternant phases de possession et séquences plus directes vers le but adverse.

Les conséquences immédiates sur le déroulé

La grosse occasion manquée par Kamagaté a sans doute pesé sur le moral de son équipe, qui paraissait prête à profiter d’une entame de seconde période plus tranchante. De son côté, la parade difficile de Benbot a galvanisé la défense et relancé la dynamique du bloc marocain, qui a gagné en assurance sur coups de pied arrêtés.

Sur le plan tactique, cette séquence a mis en lumière l’importance des transitions : un contre rapide avait permis à l’attaquant de se retrouver face au gardien, tandis que la remise en jeu sur coup franc a montré la capacité des visiteurs à capitaliser sur les situations statiques. Les entraîneurs devront sans doute corriger ces détails pour tenter de débloquer la situation dans les minutes suivantes.