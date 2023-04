USA: fuite du dernier projet de Michael Jackson plus de 10 ans après sa mort

Le dernier projet du chanteur américain Michael Jackson a été enfin dévoilé plus de 10 ans après son décès à travers un audio devenu viral sur les réseaux sociaux.

Michael Jackson est décédé le 25 juin 2023 à 50 ans des suites d’un arrêt cardiaque dans son manoir de Holmby Hills à Los Angeles. Avant sa mort, le chanteur américain avait un projet pour les enfants. L’artiste se serait même confié à un médecin identifié comme Conrad Murray.

« Nous devons être phénoménaux. Quand les gens quitteront mon show, je veux qu’ils disent : « Je n’ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C’est incroyable ! Il est le plus grand artiste au monde !’ Je prendrai alors cet argent pour aider 1 million d’enfants en leur construisant le plus grand hôpital au monde. Il sera appelé ‘Hôpital pour enfants de Michael Jackson’. Ils auront aussi une salle de cinéma, une salle de jeux. Les enfants sont déprimés’’, peut-on entendre dans l’audio attribué à Michael Jackson

- Publicité-

« Dans les hôpitaux qui existent, il n’y a pas de salle de jeux, pas de salle de cinéma. Ils sont malades parce qu’ils dépriment. Leur esprit les déprime. Je me soucie d’eux, ce sont des anges. Dieu veut que je le fasse, et je vais le faire, Conrad. Je sais qu’il n’y a plus d’espoir. C’est la nouvelle génération qui sauvera notre planète. Je vais donc le faire pour eux et on s’en souviendra plus que mes performances. Mes performances seront là pour aider les enfants. Ça a toujours été mon rêve. Je les aime, parce que je n’ai pas eu d’enfance. Je ressens leur douleur, je ressens leur mal, je peux gérer ça. J’ai mal, tu sais ? J’ai mal’’, précise t-il dans l’audio dont l’authenticité reste à être vérifiée.

Pour rappel, très attaché aux enfants, Michael Jackson avait construit un parc d’attraction dans sa résidence. Au lendemain de la mort de Michael Jackson, une autopsie avait révélé une overdose d’anesthésiques administrés par son médecin. Poursuivi pour homicide involontaire, le médecin a été condamné à quatre ans de prison ferme.