US Open : Trinity Rodman parcourt 320 km pour rejoindre Ben Shelton en finale

Trinity Rodman a enchaîné un match de football à Washington et un trajet d’environ 320 kilomètres vers New York, dimanche 13 septembre, pour rejoindre son compagnon Ben Shelton pendant la finale masculine de l’US Open.

L’internationale américaine venait de jouer avec le Washington Spirit contre Boston Legacy. Après la défaite 3-0 de son équipe, elle a pris la route vers l’Arthur Ashe Stadium et est arrivée pendant la quatrième manche, selon Reuters et l’Associated Press.

Rodman est apparue dans les tribunes avec un tee-shirt portant le visage de Shelton. Les caméras l’ont montrée alors que le joueur américain tentait de prolonger sa première finale de Grand Chelem face à Alexander Zverev.

Son arrivée n’a toutefois pas inversé le cours de la rencontre. Zverev a remporté la finale 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2. Lors de la remise des trophées, l’Allemand a plaisanté sur l’arrivée tardive de Rodman, présentée comme le porte-bonheur de son adversaire.

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Shelton a salué l’effort consenti par la footballeuse pour être présente après son propre match. Le couple a rendu sa relation publique en mars 2025 et s’affiche régulièrement dans les tribunes pour soutenir la carrière sportive de l’autre.

Rodman avait déjà assisté à plusieurs rencontres de Shelton pendant le tournoi new-yorkais, notamment son quart de finale remporté contre Carlos Alcaraz. Dimanche, elle a atteint le stade avant la conclusion du quatrième set.