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US Open : Trinity Rodman parcourt 320 km pour rejoindre Ben Shelton en finale

Trinity Rodman a enchaîné un match de football à Washington et un trajet d’environ 320 kilomètres vers New York, dimanche 13 septembre, pour rejoindre son compagnon Ben Shelton pendant la finale masculine de l’US Open.

Yves YAPO
Publié le à
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US Open : Trinity Rodman parcourt 320 km pour rejoindre Ben Shelton en finale
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L’internationale américaine venait de jouer avec le Washington Spirit contre Boston Legacy. Après la défaite 3-0 de son équipe, elle a pris la route vers l’Arthur Ashe Stadium et est arrivée pendant la quatrième manche, selon Reuters et l’Associated Press.

Rodman est apparue dans les tribunes avec un tee-shirt portant le visage de Shelton. Les caméras l’ont montrée alors que le joueur américain tentait de prolonger sa première finale de Grand Chelem face à Alexander Zverev.

Son arrivée n’a toutefois pas inversé le cours de la rencontre. Zverev a remporté la finale 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2. Lors de la remise des trophées, l’Allemand a plaisanté sur l’arrivée tardive de Rodman, présentée comme le porte-bonheur de son adversaire.

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Shelton a salué l’effort consenti par la footballeuse pour être présente après son propre match. Le couple a rendu sa relation publique en mars 2025 et s’affiche régulièrement dans les tribunes pour soutenir la carrière sportive de l’autre.

Rodman avait déjà assisté à plusieurs rencontres de Shelton pendant le tournoi new-yorkais, notamment son quart de finale remporté contre Carlos Alcaraz. Dimanche, elle a atteint le stade avant la conclusion du quatrième set.

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