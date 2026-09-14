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Prissy la Dégameuse prend les commandes de « C’est dosé » ce 14 septembre

Prissy la Dégameuse est à l’affiche ce lundi 14 septembre 2026 à la tête de « C’est dosé », l’un des rendez-vous de divertissement mis en avant dans la rentrée de Canal+ Côte d’Ivoire. L’humoriste et animatrice ivoirienne sera entourée de chroniqueurs venus de plusieurs pays africains.

Rita Zimé
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Prissy la Dégameuse prend les commandes de « C’est dosé » ce 14 septembre
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Le programme a été présenté le 3 septembre à Cocody lors de la conférence de presse de rentrée du groupe. Canal+ Côte d’Ivoire a alors dévoilé une grille mêlant divertissement, fictions africaines et nouveaux rendez-vous télévisés, avec « C’est dosé » confié à Prissy la Dégameuse.

Cette nouvelle exposition télévisuelle remet l’une des figures populaires de l’humour ivoirien au centre de l’actualité médiatique. Prissy s’est imposée au fil des années par ses vidéos humoristiques et ses apparitions à l’écran, avec un ton direct et un registre très ancré dans le quotidien.

Le 14 septembre marque également le lancement de la nouvelle saison de « V VIP », autre format de divertissement annoncé par Canal+ Côte d’Ivoire. L’émission doit suivre le quotidien de créateurs de contenu et d’influenceurs africains, avec notamment Akhram parmi les personnalités mises en avant.

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La rentrée du groupe prévoit aussi le retour de « Secret Story » en octobre et la poursuite de plusieurs productions africaines. Côté fiction, la série ivoirienne « Les Nounous » doit notamment étendre sa diffusion à Madagascar après avoir déjà été programmée dans d’autres marchés africains.

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