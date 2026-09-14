Après la polémique Macklemore, Pink clarifie sa position sur Gaza

Pink a répondu aux critiques nées d’une publication sur la prestation pro-palestinienne de Macklemore, en détaillant vendredi 11 septembre 2026 sa propre position sur Gaza.

Dans un long texte publié sur Instagram, la chanteuse américaine a reconnu que le message relayé quelques jours plus tôt ne reprenait pas entièrement ses propres mots. Elle a dit vouloir s’exprimer directement après les réactions suscitées par ce partage.

La controverse a commencé après les concerts d’Ed Sheeran des 4 et 5 septembre au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Macklemore, présent en première partie, y a scandé « Free Palestine » et interprété son titre militant « Hind’s Hall » sur des images de Gaza. Une organisation américaine de lutte contre l’antisémitisme a ensuite réclamé son retrait de la tournée, un appel relayé par Pink.

La chanteuse affirme désormais qu’elle ne cherche pas à faire taire le rappeur et qu’elle ne réclame ni son renvoi ni le remboursement des spectateurs. Elle précise que son inquiétude portait sur le ressenti de certains spectateurs juifs et sur la manière dont le message avait été présenté.

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Pink dit ne parler ni au nom d’Israël ni d’un gouvernement. Elle qualifie le Hamas d’organisation terroriste, tout en affirmant que les Palestiniens ont droit à un avenir respectueux de leur humanité et de leurs aspirations. Elle insiste également sur la protection des civils et le refus de célébrer la mort d’enfants, quel que soit leur camp.

Macklemore a maintenu sa position dans une publication diffusée après les concerts. Le rappeur a assuré que sa critique visait la politique israélienne et non les personnes juives, en présentant son intervention comme un appel à l’égalité et à la dignité pour tous.