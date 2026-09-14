« Musk » : Alex Gibney appelle à reprendre le pouvoir aux géants de la tech

Le documentariste oscarisé Alex Gibney présente ce lundi 14 septembre 2026 au Festival international du film de Toronto « Musk », un portrait critique de près de quatre heures consacré à Elon Musk. Le réalisateur dit vouloir ouvrir un débat sur le pouvoir exercé sans réel contrôle démocratique par les grands patrons de la technologie.

Après sa première à la Mostra de Venise, le film effectue sa première nord-américaine à Toronto. Alex Gibney y retrace l’ascension de l’entrepreneur, de Tesla et SpaceX jusqu’au rachat de Twitter, devenu X, puis à son rôle croissant dans la vie politique américaine.

Le projet devait initialement durer environ deux heures. Le cinéaste explique l’avoir considérablement allongé à mesure que l’influence politique d’Elon Musk prenait de l’ampleur. Le documentaire examine notamment sa proximité avec Donald Trump et les tensions qui ont ensuite marqué leur relation.

Pour construire ce portrait, l’équipe a interrogé des proches, d’anciens collaborateurs et plusieurs personnes ayant travaillé avec le milliardaire. Elon Musk a refusé de participer au film. Certaines séquences utilisent aussi un avatar numérique du dirigeant pour mettre en scène des déclarations déjà publiques, un procédé que le réalisateur assume comme une manière de questionner la fabrication de l’image médiatique.

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Le principal intéressé conteste vivement le documentaire. Sur X, il l’a qualifié de récit mensonger et de film à charge, tout en évoquant une possible action en justice. Il s’agit de ses déclarations, et non d’une décision judiciaire. Alex Gibney affirme de son côté que le film a fait l’objet de vérifications factuelles et d’un examen juridique approfondi.

Le réalisateur, déjà récompensé pour « Taxi to the Dark Side », estime que le débat dépasse la seule personnalité d’Elon Musk. Son film interroge la concentration du pouvoir économique, technologique et politique entre les mains de dirigeants d’entreprises dont les décisions touchent des millions de personnes.

« Musk » figure dans la sélection documentaire du Festival de Toronto. Après Venise et cette première nord-américaine, sa sortie en salles est annoncée pour le 16 octobre 2026.