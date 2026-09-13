« Practical Magic 2 » détrône Spider-Man au box-office nord-américain

« Practical Magic 2 », qui réunit Sandra Bullock et Nicole Kidman, a pris la tête du box-office nord-américain avec 30 millions de dollars de recettes estimées entre vendredi et dimanche. Le film fantastique détrône « Spider-Man: Brand New Day » après sa sortie dans 4 146 salles.

Ces premières estimations, communiquées dimanche 13 septembre, placent la suite du film culte de 1998 largement devant « Spider-Man: Brand New Day ». Le long métrage de super-héros recule au deuxième rang avec 8,4 millions de dollars sur le week-end.

Réalisé par Susanne Bier, « Practical Magic 2 » retrouve Sandra Bullock et Nicole Kidman dans les rôles des sœurs Sally et Gillian Owens. Stockard Channing et Dianne Wiest reprennent également leurs personnages, tandis que Joey King et Maisie Williams incarnent une nouvelle génération de la famille.

Le récit se déroule vingt-cinq ans après le premier volet. Les femmes Owens tentent de briser la malédiction qui frappe leur lignée, alors que la fille de Sally découvre de nouveaux secrets sur l’histoire familiale.

Publicité

Warner Bros. a produit le film pour un budget annoncé de 75 millions de dollars. Le démarrage de 30 millions représente plus du double des 13,1 millions enregistrés par le premier « Practical Magic » lors de son lancement en 1998, sans correction de l’inflation.

Les 30 millions de dollars annoncés dimanche restent des estimations de studio. Les recettes définitives du week-end nord-américain doivent être publiées lundi.