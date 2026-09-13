« Evil Genius » : Courteney Cox revisite l’affaire du « pizza bomber » à Toronto

Courteney Cox a présenté samedi 12 septembre au Festival international du film de Toronto « Evil Genius », son deuxième long métrage comme réalisatrice. Porté par Patricia Arquette et David Harbour, le thriller dramatise l’affaire criminelle dite du « pizza bomber », survenue en Pennsylvanie en 2003.

Cette première mondiale marque le retour de l’actrice et réalisatrice américaine derrière la caméra pour un long métrage, douze ans après « Just Before I Go ». Le nouveau film mêle drame criminel et humour noir autour d’un fait divers aussi complexe que tragique.

En août 2003, Brian Wells, livreur de pizzas à Erie, avait été contraint de participer à un braquage avec une bombe fixée autour du cou. L’engin avait explosé avant que les démineurs puissent intervenir, sous l’œil des caméras de télévision. L’enquête avait ensuite révélé un projet criminel impliquant plusieurs personnes.

Patricia Arquette incarne Marjorie Diehl-Armstrong, condamnée dans cette affaire, tandis que David Harbour joue Bill Rothstein, un homme lié au complot. « Evil Genius » s’intéresse particulièrement à leur relation dysfonctionnelle et aux ressorts humains qui ont précédé le drame.

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Courteney Cox a expliqué avoir voulu préserver le caractère sombre du dossier sans effacer son absurdité. Selon Reuters, le scénario de Courtenay Miles cherche ainsi un équilibre entre tension, drame et moments d’humour.

Le film figure dans la sélection du TIFF 2026. Aucune date de sortie commerciale ni aucun distributeur n’avaient été annoncés au moment de sa présentation à Toronto.