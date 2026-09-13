« I Play Rocky » : le film sur les débuts de Stallone ovationné à Toronto

I Play Rocky, le film consacré au combat de Sylvester Stallone pour écrire et incarner Rocky, a reçu une ovation samedi 12 septembre 2026 lors de sa première mondiale au Festival international du film de Toronto. Anthony Ippolito y interprète l’acteur américain à ses débuts.

Réalisé par Peter Farrelly, le long métrage retrace la période durant laquelle Stallone, encore peu connu et en difficulté financière, a refusé de céder son scénario s’il ne pouvait pas jouer lui-même le boxeur Rocky Balboa. Cette prise de risque allait donner naissance au film sorti en 1976.

L’accueil au Princess of Wales Theatre a été particulièrement enthousiaste, selon l’Associated Press. Reuters rapporte que le réalisateur présente le parcours réel de Stallone comme une histoire de persévérance comparable à celle de son personnage.

Anthony Ippolito reprend la voix, les gestes et l’allure du jeune Stallone. La distribution comprend également AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, Tracy Letts et Jay Duplass. Le film recrée notamment la célèbre course sur les marches du musée d’art de Philadelphie.

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Peter Farrelly affirme que Sylvester Stallone a regardé le film seul et l’a apprécié. I Play Rocky doit sortir dans les salles nord-américaines en novembre 2026, distribué par Amazon MGM Studios aux États-Unis et Elevation Pictures au Canada.