Sylvester Stallone en deuil: son ami Burt Young, qui jouait Paulie dans les films « Rocky », est mort

- Publicité-

Le célèbre acteur américain Burt Young, qui avait incarné Paulie dans la saga « Rocky » aux côtés de Sylvester Stallone, est décédé à l’âge de 83 ans. La triste nouvelle a été confirmée par sa fille.

L’univers cinématographique américain est en deuil. L’acteur Burt Young qui a joué Paulie, le meilleur ami grossier et beau-frère de Sylvester Stallone dans les six volets de la franchise « Rocky » est mort le 8 octobre dernier, à l’âge de 83 ans, a déclaré mercredi sa fille, Anne Morea Steingieser, au New York Times, sans pour autant préciser la cause de son décès.

Réagissant à la triste nouvelle, le célèbre acteur américain Sylvester Stallone a rendu hommage à son ami sur Instagram, le qualifiant d’« homme incroyable » et d’« artiste incroyable ».

Burt Young est devenu célèbre après son interprétation de Paulie Pennino dans le film « Rocky » de 1976, où il a incarné le meilleur ami de Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Son rôle en tant que boucher alcoolique lui a même valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur.

En dehors de « Rocky », Burt Young a également joué dans des films tels que « Chinatown », « Le Pape de Greenwich Village » et « Once Upon a Time in America ». À la télévision, il est apparu dans des séries telles que « MAS*H », « The Rockford Files », « Baretta » et « Law & Order ».

- Publicité-

Dans ses dernières années, Burt Young s’est consacré à la peinture, exposant ses œuvres dans des galeries à travers le monde. Sa disparition laissera sans doute un vide dans l’industrie cinématographique.