Afrique du Sud : Sweet Guluva rejoint « Amalanga Awafani » dans le rôle de Ngwenya

La vedette sud-africaine Sweet Guluva a rejoint vendredi 11 septembre 2026 la saison 2 de « Amalanga Awafani », diffusée sur SABC1, dans le rôle de Ngwenya, le gérant d’un restaurant à Nquthu.

La chaîne SABC1 a annoncé son arrivée parmi deux nouveaux visages de la série. Ngwenya est présenté comme un responsable ferme, mais porté sur l’humour, au sein d’un établissement fréquenté par les personnages du feuilleton.

Sweet Guluva a expliqué que ce rôle lui tenait particulièrement à cœur parce que l’intrigue se déroule à Nquthu, sa région d’origine. Il a également souligné la place accordée au théâtre et à la musique, deux domaines qui correspondent à ses activités publiques.

Connu du grand public après sa victoire dans la cinquième saison de « Big Brother Mzansi » en 2025, l’artiste et personnalité de télévision poursuit ainsi son parcours dans la fiction. Daily Sun rapporte qu’il considère cette participation comme une occasion importante de développer son travail d’acteur.

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La comédienne Thandeka Nodada doit également intégrer « Amalanga Awafani » le 29 septembre dans le rôle de Nandipha. La série prépare par ailleurs un épisode spécial pour la Journée du patrimoine, prévu le 24 septembre autour d’un concert au Soweto Theatre.

« Amalanga Awafani » est programmée du lundi au vendredi à 18 h 30 sur SABC1 et reste accessible sur l’application SABC Plus.