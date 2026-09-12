Broadway : Sherri Shepherd sera la première femme à jouer le Génie d’« Aladdin »

Sherri Shepherd deviendra le 16 octobre la première femme à incarner le Génie dans une production scénique officielle de Disney consacrée à Aladdin. L’actrice et animatrice américaine tiendra le rôle jusqu’au 3 janvier 2027 au New Amsterdam Theatre, à New York.

La production a annoncé cette distribution le 8 septembre sur son compte Instagram officiel. Le site de la comédie musicale affiche désormais Sherri Shepherd au casting pour cette période. Selon Disney, le personnage n’avait encore jamais été confié à une femme dans les onze versions du spectacle produites à travers le monde.

Récompensée aux Daytime Emmy Awards, l’ancienne coanimatrice de The View succédera à une longue série d’interprètes masculins du Génie. Sur scène comme dans le film d’animation de 1992, ce personnage porte plusieurs des principaux numéros comiques et musicaux de l’œuvre.

Sherri Shepherd a expliqué à l’Associated Press qu’elle préparait le rôle avec des cours de chant et de danse. Elle souhaite notamment que les jeunes spectatrices découvrant le spectacle puissent se reconnaître dans cette nouvelle interprétation du personnage.

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Cette apparition marquera son retour à Broadway plus de dix ans après avoir joué la belle-mère dans Cinderella. Aladdin, adapté du classique animé de Disney, est présenté au New Amsterdam Theatre depuis 2014.