FOLA réunit Bella Shmurda et Zlatan sur « It’s Over »

FOLA a dévoilé « It’s Over », un nouveau single enregistré avec Bella Shmurda et Zlatan. Disponible depuis le 10 septembre 2026, le titre réunit trois voix de la scène musicale nigériane sur une production distribuée par Dangbana Republik Records et EMPIRE.

La fiche publiée par Amazon Music attribue le morceau aux trois artistes et indique une durée de trois minutes et onze secondes. Une vidéo officielle a ensuite été mise en ligne le 11 septembre sur la chaîne Vevo de FOLA.

Dans le titre, les chanteurs évoquent leur quête de réussite et de reconnaissance, mais aussi les difficultés rencontrées sur leur parcours. Ils y associent des prières pour la protection, la longévité et la stabilité, selon la présentation publiée vendredi par TheCable Lifestyle.

« It’s Over » est annoncé comme un extrait de « 9 », le prochain album de FOLA, dont la date de sortie n’a pas encore été rendue publique. Le chanteur avait rejoint en octobre 2024 Dangbana Republik, le label fondé par Bella Shmurda.