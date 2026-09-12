BENIN WEB TV

Ayra Starr s’associe à Instagram pour mettre ses fans à l’honneur

Ayra Starr s’associe à Instagram pour faire une place aux publications de ses fans sur son propre profil. Dévoilée jeudi 10 septembre 2026, l’opération accompagne une nouvelle fonction du réseau social : afficher dans sa grille principale des photos ou vidéos dans lesquelles on a été identifié.

Anna MBEUMO
Publié le à
ShowbizNous sur Google
Ayra Starr s’associe à Instagram pour mettre ses fans à l’honneur
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

La chanteuse nigériane doit sélectionner, pendant une période limitée, certains contenus publiés par ses admirateurs qui la mentionnent. Ces publications pourront ainsi apparaître aux côtés de ses propres photos et vidéos, au lieu de rester uniquement dans l’onglet consacré aux identifications.

Les photos et vidéos choisies restent hébergées sur le compte de leur créateur. Leur présence sur le profil de la star constitue une mise en avant, sans que les fans aient à publier le même contenu une deuxième fois.

L’ajout n’est pas automatique. La personne identifiée choisit les contenus qu’elle souhaite afficher, depuis la notification reçue, le menu de la publication ou son onglet d’identifications. Elle peut ensuite les retirer de sa grille sans effacer la publication originale.

Publicité

Articles liés

Grammys en Afrique : la candidature du Kenya franchit une nouvelle étapeGrammys en Afrique : la candidature du Kenya franchit une nouvelle étapeMylène Farmer attaque la censure dans le clip dystopique de « Des lols et des quoi »Mylène Farmer attaque la censure dans le clip dystopique de « Des lols et des quoi »Russell Crowe dévoile à Venise le documentaire de sa vie de musicienRussell Crowe dévoile à Venise le documentaire de sa vie de musicienJustin Trudeau se lance dans le cinéma et la télévision avec « Hope and Hard Work »Justin Trudeau se lance dans le cinéma et la télévision avec « Hope and Hard Work »

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.