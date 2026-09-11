Justin Trudeau se lance dans le cinéma et la télévision avec « Hope and Hard Work »

Justin Trudeau fait son entrée dans l’industrie du divertissement. L’ancien Premier ministre canadien a lancé ce vendredi 11 septembre 2026 la société de production Hope and Hard Work avec son ancienne cheffe de cabinet Katie Telford.

Présentée pendant le Festival international du film de Toronto, la nouvelle structure produira des films, des séries, des contenus audio et des événements. Elle prévoit de développer des projets de fiction comme des programmes documentaires.

Hope and Hard Work a déjà inscrit plusieurs adaptations à son catalogue. Parmi elles figurent Closer by Sea, roman d’apprentissage de Perry Chafe situé à Terre-Neuve, et le roman policier Detective Aunty d’Uzma Jalaluddin.

Justin Trudeau et Katie Telford doivent intervenir comme producteurs exécutifs sur ces deux projets. Aucun diffuseur ni calendrier de tournage n’a encore été annoncé.

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Une reconversion après neuf années au pouvoir

Le nom de l’entreprise reprend une formule régulièrement utilisée par Justin Trudeau dans ses discours depuis son accession à la tête du Parti libéral en 2013. La société dit vouloir rapprocher les publics à travers des récits destinés à plusieurs formats.

Âgé de 54 ans, Justin Trudeau a dirigé le gouvernement canadien de 2015 à 2025. Il avait annoncé son départ en janvier 2025 avant d’être remplacé par Mark Carney.

Cette reconversion rappelle celle de Barack et Michelle Obama, qui ont fondé Higher Ground Productions en 2018. Leur société a depuis produit des films, des séries et des documentaires pour les plateformes de streaming.