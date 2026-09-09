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Geneviève Brou : le RIA 10 vise 25 000 adorateurs au Félicia le 22 novembre

Geneviève Brou voit grand pour les dix ans du Rassemblement international des Adorateurs (RIA). La chantre ivoirienne a présenté, mardi 8 septembre 2026 à Abidjan, les contours de la dixième édition de ce rendez-vous de louange, programmée le 22 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny.

Anne Sophie
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Geneviève Brou : le RIA 10 vise 25 000 adorateurs au Félicia le 22 novembre
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Selon CINEWS et La Plume de l’Aigle, qui ont couvert la conférence de presse, les organisateurs annoncent une jauge visée de 25 000 participants, dont environ 10 000 jeunes. Le choix du « Félicia » donne une nouvelle dimension à un événement lancé en 2017 et devenu, au fil des éditions, l’un des rendez-vous gospel les plus visibles de Côte d’Ivoire.

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« Tout est accompli » pour une édition anniversaire

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Cette 10e édition sera placée sous le thème « Tout est accompli ». Geneviève Brou explique que ce choix vient couronner le chemin parcouru depuis la première édition, après neuf années de rassemblements, de concerts de louange et de témoignages.

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La chanteuse était entourée de son époux, le berger Christophe Brou, lors de la présentation du programme. Des « pré-RIA » sont annoncés dans plusieurs paroisses avant le grand rendez-vous, ainsi que des temps de prière en ligne et des séquences baptisées « Je devance l’Aurore ».

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Geneviève Brou change d’échelle

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Pour Geneviève Brou, l’enjeu est aussi symbolique : passer au stade Félix Houphouët-Boigny après des éditions organisées dans des salles plus resserrées revient à franchir un cap dans la mise en scène et la visibilité du RIA. L’artiste insiste toutefois sur la dimension spirituelle du rassemblement plutôt que sur la seule performance de fréquentation.

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Les organisateurs annoncent également la venue d’adorateurs de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et des États-Unis. La programmation artistique détaillée n’a pas encore été entièrement dévoilée, mais la conférence de presse s’est achevée sur une prestation de Geneviève Brou, avec l’interprétation du cantique « Qui est comme toi ».

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À un peu plus de deux mois du rendez-vous, le RIA 10 s’installe ainsi comme l’un des grands événements gospel annoncés de la fin d’année à Abidjan. Le défi sera désormais de transformer l’ambition affichée en mobilisation au Félicia le 22 novembre.

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