Himra : ses concerts au Luxembourg et à Genève annulés en septembre

Himra voit deux rendez-vous européens de septembre disparaître de son agenda. La Rockhal, au Luxembourg, a annulé le concert prévu le 18 septembre 2026, tandis que L’Usine de Genève affiche également comme annulée la date du 24 septembre. Deux coups d’arrêt rapprochés pour le rappeur ivoirien, alors que sa séquence musicale reste très suivie en Côte d’Ivoire.

À Esch-sur-Alzette, la Rockhal précise que le concert avait d’abord été programmé le 22 mai, avant d’être reporté au 18 septembre. La salle annonce désormais son annulation définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté et indique que les détenteurs de billets seront remboursés par leurs points de vente.

À Genève, la page officielle de L’Usine mentionne elle aussi « HIMRA (ANNULÉ) » pour le 24 septembre à 20 heures. Le rendez-vous devait être organisé par PTR, en coproduction avec TCO Prod. Aucun motif détaillé n’est indiqué sur la fiche de l’événement.

Ces deux annulations européennes ne concernent toutefois pas, à ce stade, le grand rendez-vous annoncé en Côte d’Ivoire. La billetterie Tikerama maintient le concert de Himra au Stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé le 26 décembre 2026 à partir de 14 heures, avec plusieurs catégories de billets toujours proposées.

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Un calendrier qui reste chargé

La séquence intervient alors que Himra conserve une forte présence dans les classements ivoiriens. Cette semaine, le rappeur apparaît sur neuf des dix premières places d’Apple Music Côte d’Ivoire grâce à ses propres titres et à plusieurs collaborations, une domination qui confirme son poids actuel sur le marché local.

Sur scène, l’artiste avait aussi renforcé son exposition européenne ces derniers mois, notamment après des passages remarqués en France. La Rockhal le présente comme l’une des figures montantes du rap ivoirien et mettait en avant sa drill, son énergie scénique ainsi que la trajectoire amorcée avec ses projets récents.

Pour l’heure, le constat reste donc précis : les rendez-vous du 18 septembre au Luxembourg et du 24 septembre à Genève sont annulés, tandis que le concert du 26 décembre à Ébimpé demeure annoncé et accessible à la réservation.