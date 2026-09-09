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Sénégal : Sidy Diop retrouve la scène à Malika Plage, les rumeurs sur Soubatel restent sans confirmation

Le chanteur sénégalais Sidy Diop a retrouvé la scène à Malika Plage, à Dakar, après plusieurs semaines durant lesquelles son avenir professionnel a alimenté les conversations sur les réseaux sociaux. Sa prestation, rapportée le 8 septembre, marque surtout un retour au contact du public, sans apporter de confirmation aux rumeurs qui entourent sa relation avec Soubatel.

Anne Sophie
Publié le à
Showbiz
22vues
Sénégal : Sidy Diop retrouve la scène à Malika Plage, les rumeurs sur Soubatel restent sans confirmation
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Le concert s’est déroulé dans une ambiance très animée, avec un public venu accompagner le chanteur dans ses titres. Selon Senego, qui cite Kawtef, l’artiste était particulièrement attendu et son passage sur scène a été accueilli avec ferveur.

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Ces dernières semaines, plusieurs publications ont évoqué un possible départ de Sidy Diop du label Soubatel. À ce stade, ni l’artiste ni le label n’ont rendu publique une annonce permettant de considérer cette séparation comme établie. La prudence reste donc de mise sur ce point.

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Le catalogue musical récent de Sidy Diop montre en revanche une collaboration documentée avec Soubatel plus tôt cette année. Son single « Mar-Aby 2026 », sorti le 24 avril, est crédité à Soubatel Music sur Apple Music. « Saloum La Jolie », publié le 27 mars, porte également le crédit du label sur les plateformes musicales.

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Un retour scénique, pas une rupture confirmée

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La séquence de Malika Plage donne ainsi une information nette : Sidy Diop est de nouveau sur scène et face à ses fans. Elle ne permet pas, en revanche, de conclure sur l’état actuel de ses liens contractuels avec Soubatel.

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Dans un univers showbiz où les changements de label alimentent rapidement les spéculations, l’artiste conserve donc le suspense sur la suite de son parcours professionnel. Pour l’heure, le fait public le plus solide reste ce retour scénique, alors qu’aucune communication officielle n’a tranché les rumeurs de séparation.

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