BENIN WEB TV

Affaire JP N’Da au Sénégal : Zagba le Requin interpelle les autorités ivoiriennes

L’affaire impliquant l’influenceur ivoirien JP N’Da au Sénégal continue de faire réagir en Côte d’Ivoire. Alors que les versions restent opposées sur l’altercation à l’origine de la procédure, Zagba le Requin appelle désormais à privilégier les voies officielles et à obtenir des informations précises sur la situation judiciaire du créateur de contenu.

Anne Sophie
Publié le à
Showbiz
154vues
Affaire JP N’Da au Sénégal : Zagba le Requin interpelle les autorités ivoiriennes
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Selon les médias sénégalais SeneNews et Seneweb, JP N’Da a été interpellé après une plainte déposée par la créatrice de contenu franco-sénégalaise Salimata, connue sous le nom de Salimata.mbn. Celle-ci l’accuse, ainsi qu’un autre créateur de contenu, Deven, de violences lors d’un séjour entre influenceurs au Sénégal. JP N’Da conteste cette version des faits. À ce stade, les circonstances exactes de l’incident restent disputées et la procédure en cours doit permettre de les établir.

Zagba le Requin demande de passer par les canaux officiels

Dans une prise de parole relayée ce mardi 8 septembre 2026 par IvoireMatin, Zagba le Requin a appelé les soutiens de JP N’Da à éviter les débordements sur les réseaux sociaux et à rechercher des informations fiables auprès des autorités compétentes. Il invite notamment à se tourner vers l’ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal afin de connaître avec précision l’évolution du dossier.

Cette intervention marque un changement de ton dans le buzz qui entoure l’affaire. Plutôt que d’alimenter l’affrontement entre communautés de fans, Zagba le Requin insiste sur la nécessité de laisser la procédure suivre son cours et de privilégier les démarches officielles. Il appelle également à éviter les injures et les propos xénophobes.

Une affaire suivie de près en Côte d’Ivoire et au Sénégal

SeneNews rapporte que les tensions auraient commencé pendant un séjour réunissant plusieurs créateurs de contenu, après des désaccords autour du règlement d’un établissement hôtelier. Seneweb indique de son côté que JP N’Da restait détenu au Sénégal au moment de sa publication du 7 septembre, tandis que Deven aurait été remis en liberté. Ces éléments sont rapportés par les médias cités et ne constituent pas, à eux seuls, une décision sur la culpabilité des personnes concernées.

La mobilisation autour de JP N’Da s’est depuis étendue à plusieurs figures du web ivoirien. En l’absence, au moment de cette publication, d’une communication officielle consultable de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal ou des autorités judiciaires sénégalaises détaillant la suite de la procédure, la prudence reste de mise sur les réseaux sociaux.

Articles liés

Ghana : Shatta Wale explique l’annulation de son concert à KNUSTGhana : Shatta Wale explique l’annulation de son concert à KNUSTNigeria : Carter Efe et Speed Darlington se donnent rendez-vous sur le ring le 1er octobreNigeria : Carter Efe et Speed Darlington se donnent rendez-vous sur le ring le 1er octobreBénin : décès de Rabby Slo aux États-Unis des suites d’un accidentBénin : décès de Rabby Slo aux États-Unis des suites d’un accidentNikanor rempile avec Moov Africa Bénin et évoque une tournée nationaleNikanor rempile avec Moov Africa Bénin et évoque une tournée nationale

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV