Nikanor rempile avec Moov Africa Bénin et évoque une tournée nationale

Nikanor poursuit son histoire avec Moov Africa Bénin. Le chanteur béninois a renouvelé, vendredi 4 septembre 2026 à Cotonou, son contrat d’ambassadeur avec l’opérateur télécom, prolongeant une collaboration engagée depuis plus de cinq ans.

Pour l’artiste surnommé « Le Fils du pays », cette nouvelle signature dépasse la simple dimension commerciale. Nikanor parle d’un « renouvellement de confiance » et insiste sur une relation construite, selon lui, dans la proximité, la passion et des objectifs partagés.

Du côté de Moov Africa Bénin, le discours est tout aussi chaleureux. Mostafa El Houti, directeur marketing et communication de l’entreprise, estime que le partenariat a pris au fil des années une dimension plus humaine et présente le chanteur comme une personnalité en phase avec les valeurs de performance et d’excellence portées par la marque.

Cette prolongation ouvre surtout une nouvelle séquence dans la carrière de Nikanor. L’artiste annonce de nouveaux concerts et des actions sociales dans les écoles et les orphelinats. Il évoque également la possibilité d’une tournée nationale avec l’appui de Moov Africa Bénin, dans la continuité de la tournée menée en 2022.

Un prochain album déjà dans le viseur

Le prochain album de Nikanor pourrait lui aussi bénéficier de l’accompagnement de l’opérateur. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée dans le cadre de cette signature, mais le chanteur veut visiblement inscrire cette nouvelle étape à la fois sur le terrain musical et dans des actions de proximité.

Le partenariat entre Nikanor et Moov Africa Bénin s’est déjà traduit par plusieurs opérations autour de la musique et de la jeunesse. En 2022, l’opérateur avait notamment accompagné son grand concert de fin d’année à Cotonou. Deux ans plus tard, l’artiste figurait encore parmi les visages mis en avant lors des activités de la marque.

Avec cette nouvelle reconduction, Nikanor conserve donc un partenaire installé dans son parcours au moment où il prépare la suite de sa discographie, après son premier album « Le Fils du pays » lancé en 2022. Pour ses fans, l’annonce donne surtout un premier indice sur les prochains mois : davantage de scène, de projets et, possiblement, une tournée à travers le Bénin.