Helena Bailly victime d’une fausse rumeur : les Francofolies de Nouvelle-Calédonie démentent une annulation

Les organisateurs des Francofolies de Nouvelle-Calédonie ont dû publier, dans les jours précédant l’ouverture du festival, un démenti pour couper court à une rumeur affirmant que la chanteuse belge Helena Bailly avait annulé sa venue à Nouméa. L’information, qui circulait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, avait suscité l’inquiétude chez une partie de ses fans calédoniens.

« Nous recevons depuis hier des messages inquiets de fans d’Helena Bailly », a écrit l’organisation sur Instagram, avant de confirmer la présence de la chanteuse au festival : « NON, @helena_blly n’a pas annulé sa venue à Nouméa. Elle sera sur la scène des Francofolies ce vendredi ». Le message se concluait par une formule sans ambiguïté : « TOUT. VA. BIEN. »

Révélée lors de la onzième saison de la Star Academy, en 2023-2024, Helena Bailly doit se produire le vendredi 11 septembre, premier des deux soirs de l’édition 2026 du festival, qui se tient au centre culturel Tjibaou de Nouméa.

Cette édition marque le retour du festival à son format complet, sur deux soirées pleines, les 11 et 12 septembre. L’édition 2025 avait été organisée en format réduit, fusionnée avec Jazz à Nouméa, dans le sillage de la crise insurrectionnelle de 2024 qui avait fragilisé les deux événements.

Jean-Louis Aubert et Jok’Air en têtes d’affiche

Aux côtés d’Helena Bailly, la programmation du 11 septembre réunit Jean-Louis Aubert, ancien chanteur du groupe Téléphone, ainsi que les artistes locaux Guillaume Amarnier et le groupe pop-rock Red Lemons. Le lendemain, samedi 12 septembre, le rappeur Jok’Air et l’artiste dancehall Blaiz Fayah partageront l’affiche avec les artistes calédoniens Mayura et Kuby.

Billetterie ouverte à partir de 4 100 francs

La billetterie du festival est ouverte, avec des tarifs à partir de 4 100 francs CFP par soirée, soit environ 34 euros. Après plusieurs années marquées par des annulations et des formats dégradés, les organisateurs espèrent voir cette édition confirmer le retour d’un rendez-vous musical majeur du Pacifique Sud.