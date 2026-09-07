Affaire Patrick Bruel : l’ex-mari d’une plaignante témoigne d’un épisode survenu en 2010 à Bruxelles

L’ex-mari d’une des plaignantes dans l’affaire Patrick Bruel, Patrick Tamine, a livré au magazine Paris Match, dans un entretien publié début septembre 2026, le récit d’un épisode survenu le 22 avril 2010 à bord d’une voiture qui le conduisait, avec le chanteur et son ex-épouse Karine Viseur, vers Bruxelles. Ce témoignage s’ajoute au dossier judiciaire visant Patrick Bruel, mis en examen depuis le 10 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, après une trentaine de plaintes déposées contre lui devant la justice française.

Karine Viseur, attachée de presse belge, fait partie des femmes qui accusent le chanteur et acteur français de violences sexuelles. Elle affirme avoir été agressée en 2010 à Bruxelles, en marge de la promotion du film Comme les cinq doigts de la main d’Alexandre Arcady, notamment dans les locaux de la radiotélévision belge RTBF. Sa plainte, déposée initialement pour agression sexuelle, a depuis été requalifiée en tentative de viol.

Placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen, Patrick Bruel doit notamment verser une caution de 500 000 euros, se soumettre à un suivi psychologique et s’abstenir de tout contact avec les plaignantes. Il reste présumé innocent et conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans ce dossier comme dans les autres procédures en cours. Il a par ailleurs annulé, en 2026, une tournée de 35 concerts prévue à l’automne.

Selon le récit de Patrick Tamine à Paris Match, il assurait ce jour-là un remplacement au volant du véhicule habituel de Karine Viseur, alors installée à l’arrière aux côtés de deux membres de l’équipe du film. Patrick Bruel se serait tourné vers elle pour lui proposer de « s’amuser un peu » une fois à l’hôtel, une remarque que Patrick Tamine dit avoir jugée déplacée sur le moment, sans réagir publiquement.

Une découverte tardive, seize ans après les faits

Patrick Tamine explique n’avoir découvert la teneur des accusations de son ex-épouse qu’en mars 2026, à la lecture d’un article du quotidien belge La Dernière Heure. Il dit avoir ignoré jusque-là ce qu’elle affirme avoir vécu à la RTBF et regrette de ne pas avoir pu la soutenir à l’époque des faits.

Il indique aujourd’hui vouloir être entendu par la justice, bien qu’il ne soit pas considéré comme victime directe dans cette procédure, et espère que d’autres témoins présents lors de ce déplacement à Bruxelles accepteront à leur tour de témoigner.

Patrick Bruel conteste la version de son ex-chauffeur d’un jour

Entendu par les enquêteurs, Patrick Bruel a nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans ce dossier. Selon des éléments de son audition relayés par la presse début septembre, il a affirmé qu’une femme prénommée Isabelle ne l’aurait pas quitté de la journée du déplacement à Bruxelles, une version que conteste Patrick Tamine, qui dit ne jamais avoir vu cette personne dans son véhicule.