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Kad Merad, exploitant agricole sans élevage propre

Kad Merad a déclaré être officiellement exploitant agricole, tout en précisant qu’il n’avait pas encore le temps de gérer son propre élevage.

Léon KABORÉ
Publié le à
Showbiz
22vues
Kad Merad, exploitant agricole sans élevage propre
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Cette confidence a été faite dans le Portrait de 50’ Inside diffusé le 5 septembre sur TF1.

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L’acteur a également dit avoir des pensionnaires, des animaux et des vaches charolaises en Bourgogne.

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TF1 le présente par ailleurs comme bientôt à l’affiche du film Les héros du Louvre et sur scène dans L’âge bête avec Michèle Laroque.

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