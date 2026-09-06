Kad Merad, exploitant agricole sans élevage propre
Kad Merad a déclaré être officiellement exploitant agricole, tout en précisant qu’il n’avait pas encore le temps de gérer son propre élevage.
Léon KABORÉVoir tous ses articles
Publié le à
Showbiz
22vues
Publicité
1 min de lecture
n
Cette confidence a été faite dans le Portrait de 50’ Inside diffusé le 5 septembre sur TF1.
n
L’acteur a également dit avoir des pensionnaires, des animaux et des vaches charolaises en Bourgogne.
n
TF1 le présente par ailleurs comme bientôt à l’affiche du film Les héros du Louvre et sur scène dans L’âge bête avec Michèle Laroque.
Articles liés
Céline Dion : « Il m’a donné un gros problème », dit-elle du répertoire de Jean-Jacques Goldman avant ses concerts parisiens« Ils supportent la mienne » : Céline Dion se livre sur son lien fusionnel avec ses jumeauxJulio Iglesias visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle et travail forcéAccusations de violences sexuelles : Patrick Bruel annule sa tournée, Flavie Flament évoque le « MeToo français »
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.