« Ils supportent la mienne » : Céline Dion se livre sur son lien fusionnel avec ses jumeaux

Installée à Paris depuis le 28 août 2026 en vue de sa résidence de concerts à la Plénitude Arena de Nanterre, la chanteuse québécoise Céline Dion s’est confiée sur le lien qui l’unit à ses fils jumeaux Nelson et Eddy, âgés de quinze ans et nés de son mariage avec René Angélil. « Je leur ai donné la vie, maintenant ils supportent la mienne », a-t-elle déclaré au magazine Voici, à quelques jours de son retour sur scène prévu le 12 septembre, six ans après sa dernière tournée.

Logée au Royal Monceau avec ses adolescents, l’artiste de 58 ans salue chaque jour les admirateurs rassemblés devant son hôtel avant de retrouver sa vie de famille. Elle explique que la présence quotidienne de ses fils l’aide à traverser les épreuves liées à sa maladie, tout en reconnaissant les gâter, sans renoncer à leur inculquer le respect d’autrui, la tolérance et le dialogue plutôt que l’autorité stricte.

Son entourage a par ailleurs décliné une proposition lui confiant le parrainage de la nouvelle saison de « Star Academy », afin de préserver son énergie pour les concerts à venir, selon plusieurs médias people français.

Diagnostiquée en décembre 2022 du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare, Céline Dion prépare son retour à la scène depuis deux ans. Son manager, John Nelson, a précisé au Parisien que ses troubles de santé « ne sont pas guéris », mais qu’ils sont « soignés et sous contrôle » grâce à des protocoles établis avec ses médecins.

M. Nelson a également indiqué que la chanteuse retrouve progressivement l’usage de sa voix, restée inactive depuis 2020, et qu’elle doit désormais apprendre à la préserver consciemment, un geste qui lui était auparavant naturel. « Elle est très très heureuse des progrès qu’elle a faits », a-t-il ajouté, évoquant son enthousiasme croissant à l’approche des premiers concerts.

Une résidence déjà élargie

Annoncée pour se dérouler du 12 septembre au 17 octobre 2026, la résidence parisienne de Céline Dion a depuis été étoffée de nouvelles dates, portant la série à une trentaine de représentations prévues jusqu’en mai 2027. Ce retour marque sa première série de concerts depuis l’annonce de sa maladie, fin 2022.