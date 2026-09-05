Accusations de violences sexuelles : Patrick Bruel annule sa tournée, Flavie Flament évoque le « MeToo français »

Le chanteur Patrick Bruel a annoncé, le 1er septembre 2026, l’annulation de sa tournée d’automne, alors qu’il est mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement à la suite de plaintes déposées par une trentaine de femmes. Sa société de production remboursera les billets des 35 concerts prévus jusqu’en novembre.

L’artiste, qui conteste l’ensemble des accusations, a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été entendu pendant 48 heures par la police judiciaire parisienne : interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes, obligation de soins psychologiques et versement d’une caution de 500 000 euros, alors que le parquet avait requis sa détention provisoire. Son avocat a indiqué que « l’instruction commence, les investigations aussi » et que Patrick Bruel « participera naturellement à tous les actes d’instruction ».

Les faits reprochés s’étendraient sur la période 2008-2019 et concernent plusieurs villes, dont Neuilly-sur-Seine, Bruxelles, Perpignan et Ajaccio. Un signalement plus ancien, remontant à 2000 à Grenoble, a été classé pour cause de prescription.

L’avocate de plusieurs plaignantes, parmi lesquelles l’animatrice Flavie Flament, a salué une décision qui marque selon elle « un tournant majeur » dans la prise en compte de la parole des victimes en France, en annonçant le dépôt de nouvelles plaintes.

Une affaire née d’une enquête de Médiapart

L’affaire remonte à une enquête publiée en mars 2026 par Médiapart, qui recueillait les témoignages de plusieurs femmes dénonçant des agressions sexuelles et des viols attribués à Patrick Bruel. Flavie Flament, qui affirme avoir subi des faits alors qu’elle avait seize ans, avait d’abord témoigné de manière anonyme avant de porter plainte. Depuis, plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

Flavie Flament évoque « le MeToo français »

Interrogée vendredi 4 septembre sur France 5, dans l’émission « C à vous », Flavie Flament a qualifié l’annulation de la tournée de « décision sage ». « Je trouve que ce qui se passe est assez extraordinaire. On est en train de vivre un tournant majeur, peut-être qu’on est en train de vivre réellement le MeToo français », s’est-elle félicitée.

Elle a ajouté que « des femmes parlent, elles sont enfin entendues » et que « la société civile s’indigne », exprimant l’espoir que la justice « aille dans le sens des victimes » dans cette affaire. L’instruction judiciaire se poursuit, tandis que l’avocate des parties civiles annonce le dépôt prochain de nouvelles plaintes contre le chanteur.