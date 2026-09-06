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Louane évoque son lien avec Lio dans C à vous la suite

Louane, invitée de C à vous la suite le 5 septembre 2026 pour promouvoir la pièce 2 : 22 – A Ghost Story, a reçu un message vidéo de Lio, selon le compte rendu de Purepeople.

Léon KABORÉ
Publié le à
Showbiz
33vues
Louane évoque son lien avec Lio dans C à vous la suite
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La chanteuse a déclaré que la chanson envoyée à Lio avait précédé de peu la mort de Diego, le fils de Lio. Louane a décrit leur relation comme un « lien très profond ».

Diego est mort le 2 mars 2025 à l’âge de 21 ans, a rapporté RTL. Le titre Amoureuse solo, interprété par Lio et crédité à Louane, figure sur l’album Geoid Party in the Sky, paru le 21 novembre 2025.

La pièce 2 : 22 – A Ghost Story, avec Louane, Guillaume Labbé, Valentin de Carbonnières et Constance Dollé, est annoncée au Théâtre Fontaine, à Paris, du 15 septembre 2026 au 3 janvier 2027.

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