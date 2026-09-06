Louane évoque son lien avec Lio dans C à vous la suite
Louane, invitée de C à vous la suite le 5 septembre 2026 pour promouvoir la pièce 2 : 22 – A Ghost Story, a reçu un message vidéo de Lio, selon le compte rendu de Purepeople.
Léon KABORÉVoir tous ses articles
Publié le à
Showbiz
33vues
Publicité
1 min de lecture
La chanteuse a déclaré que la chanson envoyée à Lio avait précédé de peu la mort de Diego, le fils de Lio. Louane a décrit leur relation comme un « lien très profond ».
Diego est mort le 2 mars 2025 à l’âge de 21 ans, a rapporté RTL. Le titre Amoureuse solo, interprété par Lio et crédité à Louane, figure sur l’album Geoid Party in the Sky, paru le 21 novembre 2025.
La pièce 2 : 22 – A Ghost Story, avec Louane, Guillaume Labbé, Valentin de Carbonnières et Constance Dollé, est annoncée au Théâtre Fontaine, à Paris, du 15 septembre 2026 au 3 janvier 2027.
Articles liés
Kad Merad, exploitant agricole sans élevage propreCéline Dion : « Il m’a donné un gros problème », dit-elle du répertoire de Jean-Jacques Goldman avant ses concerts parisiens« Ils supportent la mienne » : Céline Dion se livre sur son lien fusionnel avec ses jumeauxJulio Iglesias visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle et travail forcé
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.