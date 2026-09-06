Céline Dion : « Il m’a donné un gros problème », dit-elle du répertoire de Jean-Jacques Goldman avant ses concerts parisiens

Céline Dion entame le 12 septembre une résidence de seize concerts à la Plenitude Arena de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, son premier retour sur scène depuis six ans. Jeudi 3 septembre, devant l’hôtel parisien où elle réside, la chanteuse québécoise a confié à des fans avoir du mal à choisir parmi les nombreuses chansons que lui a écrites Jean-Jacques Goldman au fil de leur collaboration. « Il m’a donné un gros problème. C’est une Bible de chansons qui va me suivre toute ma vie. Et je ne peux plus choisir, je les aime tellement », a-t-elle déclaré.

L’auteur-compositeur, retiré de la scène musicale depuis plusieurs années, a par ailleurs décliné une invitation à se produire aux côtés de Céline Dion lors de cette résidence parisienne, selon des informations du Parisien. Jean-Jacques Goldman, qui n’est plus monté sur scène depuis son dernier concert avec Les Enfoirés en 2016, ne souhaiterait pas prendre le pas sur le retour très attendu de la chanteuse.

Céline Dion s’était éloignée des salles de concert en raison de problèmes de santé qui l’avaient contrainte à annuler plusieurs tournées. Son retour progressif s’est amorcé après son apparition à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Installée depuis la semaine dernière au Royal Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris, où elle doit résider pendant plusieurs semaines, l’interprète y a été accueillie par des centaines d’admirateurs. Elle a renouvelé le rendez-vous ce jeudi en interprétant a cappella devant l’hôtel deux titres coécrits par Jean-Jacques Goldman, « Ziggy » et « Pour que tu m’aimes encore ».

Une collaboration entamée dans les années 1990

Jean-Jacques Goldman a écrit une grande partie du répertoire francophone de Céline Dion, notamment sur l’album D’eux (1995), plus grand succès commercial de la chanteuse en français, puis sur S’il suffisait d’aimer (1998). Les deux artistes ont récemment renoué le fil de leur collaboration sur le titre « Dansons », sorti à l’approche de cette résidence parisienne.

Seize concerts à Nanterre, puis un prolongement en 2027

La résidence parisienne de Céline Dion prévoit seize dates à la Plenitude Arena de Nanterre, à raison de trois concerts par semaine, les mercredis, vendredis et samedis. Dix concerts supplémentaires ont depuis été programmés pour le mois de mai 2027, portant à vingt-six le nombre total de dates prévues dans cette salle. Le premier concert de cette résidence est fixé au samedi 12 septembre.